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США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии
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    США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

    12:19  24 Января 2018
    478

    США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

    Вашингтон, 24 января. Соединенные Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 30 января. Об этом в среду заявила пресс-атташе американского посольства в Российской Федерации Мария Олсен.

    По ее словам, американская сторона получала приглашение на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

    «На данный момент у нас дополнительной информации относительно участия американских представителей нет», — передает РИА Новости слова Олсен.

    США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

    Ранее глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества. Кроме того, российский министр отметил, что курды внесены в список приглашенных.

    США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможную встречу Владимира Путина с участниками Конгресса национального диалога Сирии в РФ.

    В минувший вторник Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу национального диалога Сирии.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #сирия #сочи #нацдиалог
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