США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

Вашингтон, 24 января. Соединенные Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 30 января. Об этом в среду заявила пресс-атташе американского посольства в Российской Федерации Мария Олсен.

По ее словам, американская сторона получала приглашение на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

«На данный момент у нас дополнительной информации относительно участия американских представителей нет», — передает РИА Новости слова Олсен.

Ранее глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества. Кроме того, российский министр отметил, что курды внесены в список приглашенных.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможную встречу Владимира Путина с участниками Конгресса национального диалога Сирии в РФ.

В минувший вторник Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу национального диалога Сирии.

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