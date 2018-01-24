Президентские выборы 2018: миллиардер Баков отказался баллотироваться

Москва, 24 января. Основатель «Монархической партии», кандидат в президенты России Антон Баков, который получил известность благодаря заявлениям о намерении возродить империю Романовых на островах тихоокеанской республики Кирибати, объявил о своем решении сняться с выборов-2018.

«Снимаю свою кандидатуру с выборов», — отметил он.

Баков также назвал причину, на основании которой он и принял соответствующее решение. Так, по его словам, признание Романовской империи первым суверенным государством Республикой Гамбией наделяет вторым гражданством. Это делает невозможным избрание президентом согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ «О выборах президента Российской Федерации», передает РИА Новости.

22 января кандидат в президенты России от партии «Честно» Роман Худяков на заседании Центризбиркома также объявил о своем решении сняться с выборов-2018.

Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В его поддержку было собрано более 1,6 миллиона подписей избирателей.