Песков призвал прояснить ситуацию с запретом флагов РФ у болельщиков на ОИ-2018

Москва, 24 января. Необходимо прояснить, насколько достоверна информация о том, что на трибунах зимних Олимпийских игр в Южной Корее будут запрещены флаги России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель президента призвал к «сохранению трезвого подхода» во взаимоотношениях с Международным олимпийским комитетом, чтобы допущенные в Пхенчхан спортсмены из России не лишились Игр.

«Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого, насколько это соответствует действительности», — прокомментировал ситуацию с российскими флагами на ОИ-2018 Песков.

Он подчеркнул, что в решении Международного олимпийского комитета, который запретил спортсменам из России выступать в российской форме и под флагом РФ, ничего не говорилось о том, что российские флаги будут запрещены на трибунах стадионов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия поддерживает решение спортсменов-олимпийцев из России выступать в Пхенчхане, несмотря на то, что они будут состязаться за себя, а не за Россию.