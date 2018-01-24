Дамаск решительно осудил заявление США по инцидентам с химоружием в Сирии

Дамаск, 24 января. Министерство иностранных дел Сирии выступило с решительным осуждением заявлений по инцидентам с применением химического оружия в Восточной Гуте. В МИД Сирии подчеркнули, что решительно осуждают заявления США и Франции в связи с данными случаями.

«Сирия осуждает лживые заявления министров иностранных дел США и Франции, связанные с применением химического оружия в Сирии, которые являются частью систематической политики нападения», — указано в заявлении сирийского дипломатического ведомства.

Как подчеркнули в МИД Сирии, Дамаск оказывал постоянное содействие и создал все условия для объективного расследования на территории Сири, однако «Запад регулярно препятствовал этому и всячески оказывал давление на следствие, политизируя его».

При этом обвинения со стороны США «основываются, как правило, на сфабрикованных фактах», и предъявляются не дожидаясь окончания расследования — таким образом Вашингтон препятствует политическому урегулированию в Сирии.