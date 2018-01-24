Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 24 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных об участии главы государства Владимира Путина в Конгрессе национального диалога в Сочи пока нет.

Так, отвечая на вопрос о том, есть ли обновления по поводу участия Путина в сирийском конгрессе в Сочи, представитель Кремля сказал: «Нет, никакого апдейта (обновления — ред.) пока нет».

Стоит отметить, что именно Владимир Владимирович Путин стал инициатором проведения Конгресса. Его идею также поддержали власти Турции и Ирана. Мероприятие пройдет в Сочи 29-30 января.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Конгресс национального диалога Сирии необходим для запуска политического процесса и оживления женевской площадки переговоров.