Михаил Кречмар: Охотник — это стихийный натуралист

В России могут разрешить отстреливать диких животных, если они создают угрозу для человека — например, если опасные или больные животные появляются вблизи жилых домов. Сейчас подобный отстрел законодательно запрещен, и это приводит к проблемам.

Поправки к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» внесло Минприроды РФ. Изменения в законе помогут обезопасить жителей удаленных районов. Чаще всего инциденты с дикими животными случаются в Сибири и на Дальнем Востоке.

И, действительно, инцидентов с дикими животными в России становится все больше. Вот последний пример: «10 января, Новосибирск. В Советском районе города женщина прямо на улице неожиданно встретила… медведя. Прохожей повезло — хищник не проявил к ней никакого интереса и поторопился сбежать в лес. Пока полиция с собаками прочесывала городские пригороды, горожане судачили о том, что появление медведя-шатуна в городе стало прямым следствием уменьшения количества охотников. Мол, раньше, когда охотников было больше, дикий зверь в город не забредал…».

Как обстоят дела с развитием охоты в современной России? Действительно ли охотников в России стало меньше? За ответами на эти и другие вопросы Федеральное агентство новостей обратилось к тем, кто знаком с охотой не понаслышке.

Не чудаки и не романтики

Первым нашим собеседником стал зоолог, писатель, охотовед и главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар.

— Михаил Арсеньевич, значительная часть населения российских мегаполисов формирует свое отношение к проблематике охоты в РФ на основании кинокомедии «Особенности национальной охоты». С учетом этого неудивительно, что охотники многими воспринимаются как романтики и чудаки. Есть и другая точка зрения: мол, охота сейчас — это хобби, которым увлекаются исключительно состоятельные слои населения. Соответствуют ли подобные суждения действительности?

— Да, фильм «Особенности национальной охоты», который делает акцент сугубо на потреблении алкогольных напитков попавшими на охоту гражданами, является одним из основных культурных феноменов, сформировавших отношение к охоте у широких слоев населения за последние 20 лет. Это так, и с этим уже ничего не поделаешь. Бессмысленно осуждать художника за то, что он достиг главной цели своей жизни — создал настоящее архетипическое видение целого направления отечественной культуры. Ему завидовать надо!..

— Алкоголь и охота несовместимы?

— Сознательная часть охотников сегодня является сторонниками применения очень жестких санкций к тем людям, которые называют себя охотниками и позволяют себе присутствовать в угодьях в нетрезвом виде с огнестрельным оружием. Кстати, согласно Закону об оружии, все участники фильма «Особенности национальной охоты» являются правонарушителями и должны были быть лишены права охоты как минимум на год.

— Давайте вернемся к тезису о романтиках и чудаках.

— Мне не кажется, что охотники сейчас воспринимаются именно как романтики и чудаки. Они воспринимаются, скорее всего, как абсолютно чуждые большинству городского населения люди. На самом деле, охотники — не чудаки, не объекты собственного увлечения. Прежде всего, охотники — это участники очень широкой и разветвленной индустрии, способной самой зарабатывать себе деньги. Замечу, что только профессионалов этого бизнеса — промысловых охотников и людей, занятых в охотничьем хозяйстве (егерей, ветеринаров и т.д.) — в нашей стране не менее полумиллиона. Охотники-спортсмены, состоятельные охотники составляют лишь самую вершину айсберга, впрочем, наиболее заметную.

За вычетом слонов и носорогов…

— Можно ли сказать, что российский охотник — это настоящий мужчина?

— Я не люблю раздавать подобные ярлыки: эти мужчины настоящие, а эти — нет. Мне известно и изрядное количество женщин-охотниц. Кстати, есть еще один момент, который при разговоре об охоте многие упускают. Почему-то считается, что охотник — это обязательно вооруженный человек. Это не так. Половина моих знакомых промысловиков, например, ружей не имеют, прекрасно умея обходиться без них. Что и неудивительно — большая часть животных, которая была добыта охотниками от сотворения мира до настоящего времени, была добыта петлями, капканами и сетями. Включая слонов и носорогов. Жители Африки, вон, до сих пор слонов петлями добывают — только в путь!..

— Так то — в Африке…

— В России — то же самое. За вычетом слонов и носорогов, разумеется. Я знаю людей, добывших у нас сотни медведей без единого выстрела. Таким образом, настоящий охотник — это не тот, кто ходит с ружьем и стреляет зверей и птиц. Настоящий охотник — это тот, кто знает зверей и птиц до такой степени, что может добыть их даже палкой. К этому я добавил бы, что охотник — это стихийный натуралист, который стремится потрогать природу своими руками. Человек же, живущий по маршруту офис-диван-телевизор-дача-площадка для шашлыка, таких людей не понимает на подсознательном уровне. Считаю, что если что-то и может увеличить количество охотников в нашей стране, то это расселение людей из городов. Человек, живущий собственным хозяйством, хутором, подворьем — я не имею в виду выезд на дачу — начинает совершенно иначе воспринимать природу.

Сроки и условия открытия охоты. Справка ФАН

Охотники живут от начала и до конца сезона, ожидая начала даты, когда можно будет начать охотиться. Каждое время года уникально и индивидуально по-своему. Поэтому сроки и порядок открытия охоты могут существенно различаться. Это качается и регионов. К примеру, открытие зимней охоты в Московской области в 2018 году начинается в одно время, а сезон охоты в Хакасии на маралов может стартовать в совершенно другой, более широкий период.

Это связано в том числе с разным распространением животных в регионах. Так, по данным зимних маршрутных учетов Хакасии, популяция косули там выросла на 15%, а марала — на 10% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика обусловлена благоприятными климатическими условиями и деятельностью работников охотхозяйств. В Московской области ситуация сложнее, там были уменьшены квоты на добычу косули, оленя и лося. Так Минэкологии рекомендовало наложить мораторий на добычу пятнистых оленей и барсуков, чтобы стабилизировать численность этих животных.

Точное время открытия, а также закрытия охоты определяются, исходя из погодных условий, регионов России и других параметров. Приказы об открытии охотничьего сезона формируются отдельно в конкретной административной единице нашей страны и доводятся до общественности при помощи средств массовой информации.

Увлеченный и мотивированный

В продолжение темы охоты в России мы побеседовали с исполнительным директором Межрегиональной спортивной общественной организации стрелковых видов спорта «Ворошиловский стрелок» Муслимом Шейховым.

— Муслим Гусейнович, увлечение охотой в России имеет давние исторические корни. Ей в той или иной мере увлекались миллионы. Как и любви, охоте тоже оказались все возрасты покорны. И не только возрасты, но и профессии, а также должности. Заядлыми охотниками, как известно, были Николай Пржевальский, Иван Тургенев, Сергей Аксаков, Леонид Сабанеев, Владимир Ленин, Леонид Брежнев… Давним поклонником охоты является легенда советского биатлона Александр Тихонов, утверждающий, что любовь к охоте ему привил отец — лыжник, охотник и ветеран войны. Охотой увлекается министр обороны Сергей Шойгу, как-то сказавший: «Я знаю, когда и в кого нужно стрелять по закону, и соблюдаю неписаный кодекс чести охотников… Мне интересен поединок со зверем, противоборство: выслежу или не выслежу, перехитрю или не перехитрю. Тут важен не выстрел, а процесс... Охота — это поединок со зверем, а не убийство». Что сейчас представляют собой российская охота и российский охотник? В качестве примера последнего можно взять городского жителя.

— Современная охота значительно отличается от охоты, которая была 30–50 лет назад. Применительно к охотникам из мегаполисов и в целом из городов сейчас можно применить термин «охотник выходного дня». То есть это охотник, обладающий ограниченным количеством времени для охоты и старающийся использовать его по максимуму. Также «охотник выходного дня» вынужден выезжать на охоту из города на значительные расстояния, в силу чего он всегда за рулем и поэтому трезв. Исходя из условий, в которых охотятся современные городские охотники, можно уверено заявить, что упоминавшийся вами фильм «Особенности национальной охоты» — не про них.

— Охотники вообще, что ли, сейчас не пьют?!

— Естественно, есть охотники, следующие стереотипам, заложенным этим фильмом, но они быстро становятся перед выбором: веселые посиделки с алкоголем или охота? И то, и другое требует финансовых затрат. Как следствие, люди либо перестают охотиться (и быть охотниками, соответственно), либо перестают употреблять алкоголь на охоте. По моему мнению, современный охотник, проживающий в городе, — это увлеченный, мотивированный, хорошо экипированный мужчина. Женатый, с детьми, с уровнем достатка, позволяющим несколько раз в сезон выезжать на охоту за город в одиночку или в составе команды таких же охотников.

С добавлением новых ритуалов

— Можно ли считать у нас охоту увлечением настоящих мужчин, освященным вековыми традициями?

— Можно считать, что современная охота продолжает вековые традиции — с добавлением в них новых красивых ритуалов.

— Согласно приказу Минприроды, охотничий билет выдается бесплатно… Но все же, сколько стоит сейчас стать охотником? Грубо говоря, что для этого требуется, и в какую сумму затрат это приблизительно выльется? Для примера можно взять нижний ценовой порог.

— Первое, что нужно для охоты, — это желание. Если нет желания действительно охотиться, то никакие затраты не сделают из человека охотника. Минимальные затраты «с нуля» сегодня составят для новичка около 15–20 тысяч рублей. В эти затраты входит медицинское освидетельствование, обучение безопасному обращению с оружием, пошлина за выдачу лицензии и покупка простейшего одно- или двуствольного ружья. Кстати, ружье можно купить на вторичном рынке и гораздо дешевле.

— Каковы основные правила охоты в России? Что на охоте можно и чего нельзя?

— Правила охоты в России утверждены приказом Минприроды №512 от 16.11.2010. Они устанавливают сроки охоты и способы добычи охотничьих животных и птиц. Например, правилами охоты запрещено использование нарезного оружия на весенней охоте и при охоте на вальдшнепов и иную пернатую дичь, за исключением боровой. Кроме того, запрещена охота с транспортных средств, использование технических средств для приманки животных, использование ночных и тепловизионных прицелов при охоте с подхода, есть и иные ограничения. В целом сегодняшние правила охоты являются достаточно подробным и ясным документом, удобным в применении.

Лимиты пишутся не просто так

— Сколько примерно сейчас в России охотников?

— На сегодняшний день в России имеется примерно 4,5 миллиона владельцев оружия, из которых 3,5 миллиона являются охотниками. Не всех охотников можно отнести к активным охотникам, то есть охотящимся регулярно, а не от случая к случаю — 3–4 раза в год. Тем не менее, количество активных охотников стабильно растет.

— Количество охотников в России растет? Очень интересно. В массовом сознании отражается прямо обратная картина.

— По моему мнению сокращается количество охотников-промысловиков — тех людей, для которых охота является средством заработка. При этом идет увеличение количества охотников-любителей — людей, для которых охота является средством отдыха и познания природы.

— Периодически в СМИ появляются сообщения, что в населенные пункты все чаще стали забредать расплодившиеся хищники — волки, а то и медведи. В чем причины этого явления? Михаил Арсеньевич Кречмар предположил, что это является следствием малой ликвидности продукции охоты, завышенной цены путевок и лицензий, увеличения зарегулированности и запретов в области охоты и, в итоге, недопромышлением лимитов. Дословная цитата: «Лимиты же не просто так пишутся. Они определяют, скольких хищников может выдержать «Боливар», то есть наш лес. Недопромышляется лимит — медведи заходят в города».

— Давайте я опишу свое видение ситуации. Охота — это отрасль экономики. Российский годовой оборот охотничьей отрасли — девять миллиардов долларов в год. Это не очень много, откровенно говоря. В советское время даже охотники-любители могли заработать на своем увлечении. Существовала, например, выплата премий за отстрел опасных животных (волк, лиса) и птиц (ворона, сорока)…

— Сейчас, насколько мне известно, уровень дотирования истребления волков понижен с федерального до регионального. А регионы отнюдь не всегда поддерживают программу премирования охотников за добычу «санитаров леса». В частности, этот момент озвучивался год назад, когда популяция волков в России превысила норму в два раза, а их нападения на домашний скот нанесли экономике годовой урон 10–12 млрд рублей.

— В общем, неудивительно, что интерес охотников к охоте на указанных мною животных снизился. Следствием этого стало увеличение численности волков, лис, медведей, ворон в сельской местности, что повлекло за собой распространение бешенства, нападений на домашних животных, скот и птицу, а также на людей. При этом для отстрела волка, лисы и медведя необходимо приобрести разрешение, которое зачастую стоит, относительно доходов сельского охотника, довольно значительных денег. Охота же на животных без разрешения незаконна и чревата как административными штрафами, так и уголовным преследованием, в силу чего охотники, как одни из самых законопослушных граждан в нашей стране, не участвуют в борьбе с опасными животными.

Нужна популяризация

— Что, на ваш взгляд, может способствовать росту числа россиян, увлекающихся охотой?

— На количество охотников в стране значительно влияет общественное мнение. Пока оно у нас формируется все тем же самым фильмом, количество охотников растет очень медленно. Современных российских фильмов об охоте, показывающих ее настоящую суть, просто нет. Кроме общественного мнения значительное влияние оказывает и государственное регулирование отрасли… В России для приобретения разрешения на охоту часто нужно пройти целый квест. Мало того, зачастую это возможно сделать только в будни, в рабочее время, а не в выходные дни. В стране явно недостаточно охотинспекторов (один человек на два–три района площадью с европейскую страну!), на которых в общедоступных охотничьих угодьях еще и возложена обязанность по выдаче разрешений на охоту. Результатом является то, что человек просто плюет на охоту и идет, в лучшем случае, на рыбалку.

— А в худшем?

— Остается дома на диване с пивом у телевизора. Для увеличения числа охотников в России и, как следствие, увеличения оборота охотничьей отрасли необходима автоматизация и упрощение процессов приобретения разрешений на охоту, разгрузка охотинспекторов от непрофильных функций и направление их непосредственно на контроль охоты и борьбу с браконьерством. Ну и популяризация охоты в обществе, конечно, тоже нужна, равно как и создание позитивного имиджа охотника. В противном случае охота так и будет восприниматься как прихоть взрослых детей и разновидность пикника на природе.