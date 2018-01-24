Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

Москва, 24 января. В отношении инцидентов, связанных с применением химического оружия в Сирии Соединенные Штаты идут по пути «наклеивания ярлыков», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Вашингтон «наклеивает ярлыки без каких-либо разбирательств и обоснований».

По словам пресс-секретаря президента, Соединенные Штаты «замотали» реальное расследование случаев использования химоружия в Сирии.

«Они идут по пути «заматывания» реальных международных расследований предыдущих случаев и, к сожалению, предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — заявил Песков.

Напомним, вчера состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором Россия представила свой проект резолюции по механизму расследования случаев применения химического оружия на территории Сирии. Посланник США в ООН Никки Хейли объявила предложения РФ «отвлекающим маневром».