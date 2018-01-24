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В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ
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    В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

    11:56  24 Января 2018
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    В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

    Москва, 24 января. Россия должна продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и отстаивать свои права. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Напомним, зимние Игры-2018 в Пхенчхане стартуют 9 февраля.

    По словам Пескова, в настоящий момент необходимо избегать таких слов, как бойкот.

    «Есть два фактора, которые нужно учитывать. Во-первых, очень много вопросов, которые обсуждаются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет», — отметил он.

    Песков также добавил, что с МОК необходимо продолжать диалог, поскольку «ситуация довольно сложная».

    «С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — подчеркнул он.

    Ранее МОК отказал в ускоренном рассмотрении апелляции на критерии отбора спортсменов.

    В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Он также подчеркнул, что РФ будет защищать своих спортсменов.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #песков #мок #спорт #олимпиада-2018
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