В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ
Москва, 24 января. Россия должна продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и отстаивать свои права. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, зимние Игры-2018 в Пхенчхане стартуют 9 февраля.
По словам Пескова, в настоящий момент необходимо избегать таких слов, как бойкот.
«Есть два фактора, которые нужно учитывать. Во-первых, очень много вопросов, которые обсуждаются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет», — отметил он.
Песков также добавил, что с МОК необходимо продолжать диалог, поскольку «ситуация довольно сложная».
«С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — подчеркнул он.
Ранее МОК отказал в ускоренном рассмотрении апелляции на критерии отбора спортсменов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Он также подчеркнул, что РФ будет защищать своих спортсменов.