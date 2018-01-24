Россия не согласна с позицией США по инцидентам с химоружием в Сирии - Песков

Москва, 24 января. Российские власти не согласны с позицией США, которые «замотали» расследование химатак в Сирии. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время официальный представитель Кремля отказался комментировать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который возложил на Россию ответственность за применение химоружия в Сирии. Песков предложил адресовать этот вопрос в МИД РФ.

«Но в целом мы категорически не согласны с подходом американцев, которые фактически «замотали» реальное расследование предыдущих случаев с применением химоружия. Они, к сожалению, предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — отметил Песков.

Напомним, что ранее Организация по запрещению химического оружия возложила ответственность за химатаку в Идлибе на правительство Сирии. Официальный Дамаск категорически отрицает свою причастность к инциденту, обвиняя ОЗХО в политической ангажированности.