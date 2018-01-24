Украина готова покупать у России половину потребляемого газа

Киев, 24 января. Киев планирует покупать у России половину того газа, что потребляется на Украине. Об этом в среду заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, подобный подход является «рациональным и рыночным», особенно в свете того, что Стокгольмский арбитраж обязал Киев покупать у России газ по цене, обозначенной в ранее заключенном контракте, который действует до 2019 года. По оценке Коболева, чтобы закрыть потребность в газе, стране приходится покупать у РФ по 10 млрд кубометров ежегодно, пишет «Комсомольская правда».

«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение как логичное, так и обязательное», — заявил менеджер украинской газовой компании, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что ранее Украина заявила, что намерена полностью отказаться от закупки российского газа, переключившись на реэкспорт российского же газа из Европы. Однако вскоре в «Нафтогазе» вновь заговорили об импорте «голубого топлива» из России. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Москва согласилась снизить цену на газ для Украины, однако Киеву этого показалось мало, в результате чего газовый спор затянулся.

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