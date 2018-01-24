Путин поздравил Башмета с 65-летием и отметил его вклад в искусство

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

Глава государства отметил многогранность таланта Башмета, а также вклад дирижера в поддержку молодежи и в просветительские задачи, сообщает официальный сайт Кремля.

«Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижера, яркого, неординарного, увлеченного человека. Многогранность Вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях: Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы. Искренне заботитесь о сохранении великих традиций отечественного искусства», — говорится в поздравлении.

Напомним, в среду артист отмечает день рождения. Ему исполняется 65 лет. Также в этом году Башмет празднует 50 лет с начала карьеры альтиста.

С юбилеем артиста также поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив блистательную игру Башмета на альте и напомнив, что специально для музыканта писали произведения такие композиторы, как Альфред Шнитке, Родион Щедрин и Гия Канчели.