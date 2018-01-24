Выборы президента 2018: Госдума выяснит, можно ли блокировать СМИ за призывы к бойкоту

Москва, 24 января. Российское законодательство не содержит нормы ответственности для средств массовой информации за призыв бойкотировать выборы, поэтому депутаты Государственной думы РФ для начала рассмотрят идею Совфеда о временной блокировке СМИ-иноагентов. Об этом в среду заявил зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что законодательно блокировка СМИ за призыв к бойкоту выборов не закреплена, передает РИА Новости.

«Мы изучим инициативу коллег из Совета Федерации и после изучения поймем, насколько она необходима», — уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и пресечению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что призывы бойкотировать президентские выборы, которые распространяли американские издания, нарушают Конституцию РФ.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Действующий глава государства Владимир Путин 6 декабря 2017 года заявил, что будет участвовать в мартовских выборах-2018.

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