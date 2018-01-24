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Общество
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Россия
Серийное производство танков «Армата» для ВС РФ начнется в 2020 году
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    Серийное производство танков «Армата» для ВС РФ начнется в 2020 году

    11:35  24 Января 2018
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    Серийное производство танков «Армата» для ВС РФ начнется в 2020 году

    Москва, 24 января. Серийное производство новейших танков Т-14 «Армата» начнется в 2020 году, в первую очередь машины будут поставлены соединениям Западного и Южного военных округов.

    Об этом сообщил в среду ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, серийное производство танков на платформе «Армата» в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы должно начаться через два года.

    «Будут изготовлены сотни машин», — отметил источник.

    По его данным, первыми Т-14 «Армата» получат 1-я гвардейская танковая (штаб - Одинцово, Московская область) и 20-я гвардейская общевойсковая армии Западного военного округа (штаб - Воронеж), а также 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа (штаб - Новочеркасск, Ростовская область).

    Серийное производство танков «Армата» для ВС РФ начнется в 2020 году

    При этом опытно-промышленная партия данных танков должна быть поставлена войскам до конца 2018 года.

    Напомним, танк Т-14 «Армата» был впервые публично представлен на параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2015 года. Машина впервые оборудована необитаемой башней и изолированной бронированной капсулой для экипажа.

    Ранее в ноябре президент РФ Владимир Путин отметил, что в рамках выполнения гособоронзаказа в 2017 году российские войска получили свыше трех тысяч единиц новейшего вооружения. Таким образом, к декабрю объем современной техники в армии РФ составил 60%.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #армата #т-14 #армия #вооружение #вс рф #танк
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