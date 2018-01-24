Анкара сообщила об уничтожении 260 курдов, SDF заявляет о потерях Турции

Африн, 24 января. Турция заявила об уничтожении 260 курдских ополченцев в ходе операции «Оливковая ветвь».

Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил, что в ходе военной операции в сирийской провинции Алеппо ликвидировано не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Медиа-крыло курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) подтвердило факт гибели 37 турецких военнослужащих, уничтожение двух броневиков и военного автомобиля ВС Турции в ходе столкновений в районе Раджо на северо-западе Африна.

По данным курдов ВВС Турции нанесли очередной авиаудар, в результате которого погибли четыре мирных жителя, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Продолжаются артиллерийские обстрелы с турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что операция «Оливковая ветвь» началась после провокации Белого дома. США заявили о намерении создать «пограничные силы безопасности» на основе курдского альянса SDF. Анкара сочла данный шаг попыткой сформировать «новую террористическую армию» на границе с Турцией.