Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

Сирия, 24 января. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, SDF теряют позиции в Алеппо, САА ведет обстрел укрепрайонов боевиков в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Исламское государство»1: готовит атаку в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с SDF в Алеппо, противостоит САА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере провинции Алеппо, обстреливает САА в Даръа.

Курды: противостоят ССА и ВС Турции в районе Африна.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник передает в Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия правительственных войск бьет по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума.

Также боестолкновения продолжаются в Харасте, пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее сообщалось, что солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.

Провинция Алеппо

В районе курдского города Африн продолжаются ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что Сирийская свободная армия (ССА) отбила атаку курдов на расположения ССА в населенном пункте Эбла. В это же время боевики «Тахрир аш-Шам» выбили бойцов «демократической армии» из поселения Калат-Симана, расположенного на трассе, ведущей в Африн. Турецкая армия ведет артобстрел позиций SDF в окрестностях деревни Джандарис, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Провинция Даръа

К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР, пишет один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Arabs2014). Информации о потерях сторон нет.

Ранее столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции фиксировались в северо-восточной части региона. Несмотря на установленный в провинции режим прекращения огня, боевики продолжают нападать на позиции армии САР и мирные поселения региона, вынуждая войска Башара Асада вести ответный обстрел.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает в Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников.

Под прикрытием российской авиации свое продвижение в регионе продолжает Сирийская арабская армия (САА). Артиллерия правительственных войск ведет обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Джиср аш-Шугур. Также столкновения между солдатами армии Башара Асада и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются недалеко от деревни Таль Хазна, пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Провинция Хама

В северной части провинции Хама зафиксированы интенсивные перестрелки между бригадами Сирийской арабской армии (САА), базирующимися в районе населенного пункта Халфая, и радикальными исламистами. Артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от поселений Кафр Зета и Аль-Латамина. Об этом пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

На северо-востоке провинции активизировались небольшие отряды ИГИЛ1. Местные источники полагают, что террористы «Исламского государства» готовятся к атаковать населенный пункт Тота.

Ирак

В населенном пункте Аль-Худ, расположенном к югу от Мосула обнаружен кустарный завод ИГИЛ по производству взрывчатки, где до сих пор хранились 450 самодельных взрывных устройств, передает Almanar News. Ранее в этой же местности солдаты иракской армии нашли массовое захоронение жертв террористов. В братской могиле обнаружено более 20 тел мирных жителей, замученных боевиками «Исламского государства».

На западе Багдада взорвался заминированный автомобиль, сообщает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб мирный житель столицы Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)