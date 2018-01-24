18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Открытая на грант Путина «Школа лидеров сообщества» набирает слушателей в Архангельской области
Весь мир
Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    12:30  24 Января 2018
    3324

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    Сирия, 24 января. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, SDF теряют позиции в Алеппо, САА ведет обстрел укрепрайонов боевиков в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: готовит атаку в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с SDF в Алеппо, противостоит САА в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на севере провинции Алеппо, обстреливает САА в Даръа.

    Курды: противостоят ССА и ВС Турции в районе Африна.

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    На территории оазиса Восточная Гута зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник передает в Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия правительственных войск бьет по опорным пунктам боевиков недалеко от города Дума.

    Также боестолкновения продолжаются в Харасте, пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее сообщалось, что солдаты армии САР выбили исламистов из нескольких кварталов населенного пункта.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    В районе курдского города Африн продолжаются ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник передает в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что Сирийская свободная армия (ССА) отбила атаку курдов на расположения ССА в населенном пункте Эбла. В это же время боевики «Тахрир аш-Шам» выбили бойцов «демократической армии» из поселения Калат-Симана, расположенного на трассе, ведущей в Африн. Турецкая армия ведет артобстрел позиций SDF в окрестностях деревни Джандарис, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    К западу от административного центра провинции Даръа произошел вооруженный конфликт между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР, пишет один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@Arabs2014). Информации о потерях сторон нет.

    Ранее столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции фиксировались в северо-восточной части региона. Несмотря на установленный в провинции режим прекращения огня, боевики продолжают нападать на позиции армии САР и мирные поселения региона, вынуждая войска Башара Асада вести ответный обстрел.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Джарджаназ на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает в Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников.

    Под прикрытием российской авиации свое продвижение в регионе продолжает Сирийская арабская армия (САА). Артиллерия правительственных войск ведет обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Джиср аш-Шугур. Также столкновения между солдатами армии Башара Асада и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются недалеко от деревни Таль Хазна, пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    В северной части провинции Хама зафиксированы интенсивные перестрелки между бригадами Сирийской арабской армии (САА), базирующимися в районе населенного пункта Халфая, и радикальными исламистами. Артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от поселений Кафр Зета и Аль-Латамина. Об этом пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

    На северо-востоке провинции активизировались небольшие отряды ИГИЛ1. Местные источники полагают, что террористы «Исламского государства» готовятся к атаковать населенный пункт Тота.

    Ирак

    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо

    В населенном пункте Аль-Худ, расположенном к югу от Мосула обнаружен кустарный завод ИГИЛ по производству взрывчатки, где до сих пор хранились 450 самодельных взрывных устройств, передает Almanar News. Ранее в этой же местности солдаты иракской армии нашли массовое захоронение жертв террористов. В братской могиле обнаружено более 20 тел мирных жителей, замученных боевиками «Исламского государства».

    На западе Багдада взорвался заминированный автомобиль, сообщает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб мирный житель столицы Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #мосул #ирак #саа #багдад #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #африн
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо
    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 24 января 06.00: протурецкие группировки атакуют SDF в Алеппо, в Латакии уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
    Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Идлибе, курды напали на военный конвой САА в Хасаке
    Показать еще
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ

      12:46 24 Января 2018 1404
      Читать
      11:46
      Сегодня

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

      11:34
      Сегодня

      Сирия передаст РФ уголовные дела россиян, воевавших за террористов
      10:53
      Сегодня

      Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам
      9:15
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили подарки детям города Хомс
      5:20
      Сегодня

      В Бурятии задержали соучастников нападения на школу

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5559

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4537

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20273

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39190

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4622
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      855
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      478
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      263
      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      Песков: США без доказательств «наклеивают ярлыки» в связи с инцидентом с химоружием в Сирии

      11:46   24 Января 2018
      429