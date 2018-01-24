Сирия передаст РФ уголовные дела россиян, воевавших за террористов

Москва, 24 января. В ходе своего визита в Сирию глава Следственного комитета России обсудил с сирийскими коллегами вопросы межведомственного сотрудничества и правового взаимодействия. В частности, была достигнута договоренность о том, что Сирия передаст России материалы уголовных дел на граждан РФ, которые воевали на стороне террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ).

В ходе поездки Бастрыкин посетил также базу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим», где провел совещание с работающими в настоящее время в Сирии сотрудниками Следственного комитета.

В рамках встречи главы СК РФ с начальником сирийского Бюро национальной безопасности генералом Али Мамлюком и с генералом Мухаммедом Канджу Хассаном стороны пришли к договоренности о разработке межведомственного соглашения о сотрудничестве между правоохранительными органами России и Сирии.

Напомним, в ходе вручения боевых наград отличившимся в Сирии российским военным президент Владимир Путин призвал к решительному отпору террористам, отметив, что если бы не было «сирийского заслона», ситуация с терроризмом в РФ могла быть значительно хуже.

1 Организация запрещена на территории РФ.