Шойгу пригласил коллегу из Вьетнама на Московскую конференцию по международной безопасности

Ханой, 24 января. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу военного ведомства Вьетнама Нго Суан Литя принять участие в мероприятии, посвященном международной безопасности.

Заместитель министра Александр Фомин отметил, что Шойгу пригласил вьетнамского коллегу во время визита в страны Юго-Восточной Азии. VII Московская конференция по международной безопасности состоится 4-5 апреля текущего года.

Отмечается, что в прошлом году мероприятие посетило рекордное количество делегатов, на форум приехало свыше 800 человек из 86 стран и восьми крупных международных организаций. Заместитель Шойгу подчеркнул, что за рубежом с каждым город растет интерес к Армейским международным играм. Вьетнамская команда планирует выступить на АрМИ-2018 в июле-августе этого года.

Прошлогодние Армейские игры прошли на территории пяти стран, среди которых Казахстан, Китай, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Именно российские военнослужащие заняли на соревнованиях первое место, сообщает «Телеканал 360».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что АрМИ будут служить развитию международного сотрудничества и укреплению отношений между народами разных стран.