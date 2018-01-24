Россия призвала США остыть в ответ на зявления об инциденте с химоружием в Сирии

Москва, 24 января. МИД РФ призвал американских коллег остыть в ответ на заявления Вашингтона о химической атаке в Восточной Гуте якобы причастности к ней РФ.

Российская сторона считает «далеко идущими» заявления США по поводу химатаки в Восточной Гуте в Сирии и надеется, что американские коллеги начнут более адекватно воспринимать российские предложения по расследованию, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Надеемся, что коллеги в Вашингтоне остынут», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат отметил, что слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Москва якобы причастна к последней химатаке в Восточной Гуте, и отказ США сотрудничать с Россией по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии – продолжение американской масштабной политики «сдерживания» в отношении РФ.

Рябков подчеркнул, что чересчур эмоциональная реакция Вашингтона на российское предложение свидетельствует об отсутствии у США рациональных контраргументов и фактов для обвинений в адрес Москвы.

«Именно так мы к этому будем относиться», — добавил дипломат.

Напомним, накануне по инициативе российской стороны был созван Совет безопасности ООН, который в ближайшее время рассмотрит предложения Москвы по механизму расследования химатак в Сирии.

Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что заявления о предполагаемом очередном эпизоде химатаки в Сирии «подверстан» к конгрессу национального диалога, который по инициативе президента РФ Владимира Путина должен пройти в Сочи 29 и 30 января.