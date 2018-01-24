Госдуме предложили отменить первый взнос по ипотеке для молодых пар

Москва, 24 января. Молодежный парламент при Государственной Думе выступил с предложением отменить для молодых семей первоначальный взнос при покупке ипотеки. Такие меры, утверждают инициаторы поправок, позволят молодым семьям быстро решить проблемы с жильем.

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева напомнила, что для того, чтобы получить ипотечный кредит в банке, обычно необходимо иметь не менее 30% от суммы кредита. Для того, чтобы скомпенсировать риски банков, Воропаева предлагает различные варианты — увеличение ежемесячного платежа или повышение кредитной ставки.

«Молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платёж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов 18—35 лет», — объявила Воропаева в беседе с RT.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин поставил, по его словам «стратегическую, общенациональную задачу» на ближайшие годы — значительно повысить доступность жилья в России, и прежде всего для молодых семей с детьми.