В Алеппо к режиму перемирия присоединился еще один населенный пункт

Москва, 24 января. В министерстве обороны России сообщили о подписании нового соглашения о перемирии в Сирии.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали заключению договора о присоединении к примирительному процессу представителями населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо. Жители поселения теперь смогут получать гуманитарную помощь и медицинское обслуживание. Количество населенных пунктов, подписавших соответствующие документы, увеличилось до 2337.

Отмечается, что за минувшие сутки российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в поселении Суран провинции Хама. Местным жителям доставлено около двух с половиной тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Медицинскую помощь получили 27 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что после вывода большей части группировки войск из САР, начавшегося в декабре 2017 года по решению президента России Владимира Путина, Сирия продолжит получать гуманитарную помощь от РФ.