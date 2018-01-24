Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, реальных претендентов на медали. По не подтвержденной пока официально информации, приглашения не получат не замешанные ни в каких допинговых скандалах биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, а также несколько российских фигуристов. Кремль выразил по этому поводу глубокие сожаления, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на скорое прояснение ситуации. Также появилась информация, что санкции МОК коснутся и российских болельщиков — на олимпийские трибуны будет запрещено проносить флаги РФ. Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, «по десантному менталитету» которого, России изначально не следовало идти на условия МОК.

«Когда этот процесс только начинался, я был одним из немногих, кто говорил, что не может такая страна, как Россия, выступать без флага и гимна, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я один из немногих говорил, что ехать на таких условиях нельзя по нескольким причинам. Первая причина — когда мы соглашаемся с тем, что разрешают ехать нашим так называемым «чистым» олимпийцам, значит, мы признаем, что те спортсмены, которых не пустили на Олимпиаду, якобы «грязные». А это, по моему десантному менталитету, называется предательством».

Второе, на что обратил внимание сенатор, это то, что посылать наших спортсменов на Олимпиаду на дискриминационных условиях означает признание, что мы якобы согласились с выводами Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно России и сейчас пытаемся как-то реабилитироваться.

«Третье. Если ехать туда в той обстановке русофобии, в обстановке антироссийской кампании, которая развязана против нас, то обязательно будут спортсмены, которых на каком-то этапе отстранят от соревнований, — отметил Клинцевич. — И четвертое. Те, кто все-таки поедет, наверняка будут относиться к пятому или даже шестому эшелону после всех выбитых наших ведущих спортсменов. А тем, кто поедет, еще и искусственно не дадут возможности получить медали, и наши спортсмены никак там не реализуются. А ведь все их тренировки в основном были за счет государства, федераций, и реализовались наши спортсмены именно за счет государства. Нужно понимать, что идет гибридная информационная борьба, полем которой стала Олимпиада. А после того, как пройдут соревнования, еще раз скажут — видите, Россия неспособна побеждать, не способна конкурировать с другими странами после того, как ее «очистили» от допинга. Это все политика».

По словам Франца Клинцевича, все, кто ратовал за то, чтобы любой ценой поехать на Олимпиаду, в результате проиграли.

«К сожалению, все эти мальчики и девочки, которые в разных передачах, на которых я тоже присутствовал, говорили о Родине, они думали совсем не о ней, — отметил собеседник ФАН. — И вот результат. Заметьте, Олимпиада еще не началась, и провокации, по сути, тоже еще не начались. Так что изначально нам нужно было поступать совсем по-другому. А для тех будущих олимпийцев, которые не получат награды сегодня, есть масса других не олимпийских соревнований, в которых им, как спортсменам, вполне можно реализоваться. Реализоваться можно и в своей стране, и на разных международных соревнованиях. Это все остается, если ты достойный человек. Так что очень многие из тех, кто принимал решение в любом случае ехать на Олимпиаду, на самом деле не думали о стране».

Тем не менее, решение ехать уже принято, и теперь те спортсмены, которым все-таки доведется выступить в Пхенчхане, должны приложить все усилия, чтобы доказать, что они представители великой страны, отметил Клинцевич.

«Когда решение было принято, и когда специалисты начала говорить, что надо думать о будущем российского спорта и для этого все-таки ехать на Олимпиаду, я сразу сказал, что наших ребят надо поддерживать. Поэтому я сегодня говорю нашим спортсменам — мужики, не дай боже, вы приедете без наград! Мы за вас будем болеть, но не дай боже вам вернуться без медалей — так что уж постарайтесь!» — напутствовал олимпийцев Франц Клинцевич.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде в Пхенчхане спортсменов сборной России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет выстраивать конструктивные отношения с МОК И WADA, но при этом защищать интересы российских атлетов, в частности — в гражданских судах. Глава государства подчеркнул, что России не оставили выбора.