«Трамп не хочет отвечать за кашу, которую заварил Обама»: эксперт оценил переговоры Порошенко с Волкером

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию на территории Донбасса: освобождение пленных, ввод миротворцев и закон о реинтеграции, говорится на сайте украинского президента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей», — говорится в записи.

Тупик

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что переговоры Порошенко и Волкера примечательны тем, что ведутся будто в некоем «тупике». Все знают, что существует много крайне насущных и очень сложных проблем, но при этом ни у кого нет никакого представления, как из ситуации выбираться.

«И главная причина, почему не могут решить проблему — это просто потому, что никто не хочет признать честно, что исключительно своими действиями в этот «тупик» они и попали. Если мы вспомним, то первым законом новой майданной власти был закон об отмене статуса русского языка. Для чего это было сделано? Не для того ли, чтобы спровоцировать Донбасс на активное сопротивление? Зачем надо было создавать из России образ «страны-агрессора»? Отрезать Донбасс от Украины колючей проволокой? Рвать все экономические связи? Теперь же оказалось, что проблема заморожена. И если в начале конфликта Запад еще высказывался о территориальной целостности Украины, то сейчас там всем очевидно, что ничего вразумительного от нынешней власти в Киеве не добиться.

Бесполезно оказывать давление на Россию, бесполезно ждать конструктивных шагов от Порошенко. И Порошенко в глубине души, наверное, понимает, что сам виноват. Но признать это боится. И просто ради красного словца говорит о каких-то международных миротворцах. А что делать Волкеру? Он дипломат, у него работа такая выслушивать всякие бредни руководителей периферийных стран. Да, мол, давайте обсуждать, «получился обстоятельный разговор». Другое дело, что так бесконечно продолжаться не может. Европе Украина откровенно в тягость. Трамп не хочет отвечать за кашу, которую заварил Обама. Китаю в рамках проекта «Пояса и пути» нужна стабильность в Евразии. В конце концов, народ Украины устал от всего это затянувшегося безумия», — пояснил Андрей Иванов.

«Газета.ru» подготовила материал о том, чем грозит закон о реинтергации Донбасса для минских соглашений.