Рябков ответил на заявления США о якобы отказе РФ от расследования инцидента с химоружием в Сирии

Москва, 24 января. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «трескотней» заявления США о том, что Россия якобы отказывается от расследования случаев химических атак в Сирийской республике. По его словам, это грубейшие приемы клеветы.

Так, комментируя последние заявления американской стороны о том, что РФ может быть причастна к инциденту с химоружием в Восточной Гуте, Рябков подчеркнул, что именно Москва настаивает на всестороннем расследовании всех «химических» инцидентов, причем не только в Арабской республике.

«Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приемом клеветнического характера», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты используют сирийскую тематику для продолжения политики сдерживания России. По его словам, бездоказательные обвинения Вашингтона обречены на неудачу.

Напомним, что Россия готовят поездку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для ознакомления с изъятым у боевиков химическими оружием.