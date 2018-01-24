Москва настаивает на расследовании инцидентов с химоружием в Сирии — замглавы МИД РФ

Москва, 24 января. Именно Москва продолжает настаивать на полном и всестороннем расследовании химатак. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия готова оказывать содействие в расследовании подобных случаев, причем не только в Сирии.

Замминистра с возмущением отметил, что слышна «трескотня американских официальных лиц» о том, что Россия, якобы, отказалась от расследования инцидентов с применением химоружия в Сирии — по словам Рябкова, это грубая клевета.

«Именно Россия выступает за полное и всеобъемлющее расследование случаев применения химического оружия в Сирии и где бы то ни было еще. Причем независимо от того, кто такое оружие применяет, — приводит РИА Новости слова Рябкова. — Достаточно прочитать проект резолюции СБ ООН».

Напомним, вчера по инициативе России был созван Совет безопасности ООН, который в ближайшее время должен рассмотреть российские предложения по механизму расследования химатак в Сирии 25 и 26 января.