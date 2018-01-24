Сирия: Москва считает неприемлемыми последние заявления США об инциденте с химоружием
Москва, 24 января. Россия считает неприемлемыми последние заявления США по ситуации с химической атакой в Сирии, на такой основе мы работать с США не можем. Об этом заявил в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности Москвы к последней химической атаке в Восточной Гуте.
Рябков отметил, что данные заявления, а также отказ американской стороны взаимодействовать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением политики «сдерживания», передает РИА Новости.
Заместитель главы дипломатического ведомства РФ заявил, что Москва на такой основе не собирается работать с Вашингтоном.
«Все это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо», — добавил российский дипломат.
Он заявил, что Россия призывает США отказаться от своих устремлений навязывать свою волю РФ и членам международного сообщества.
Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин назвал роль России ключевой в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии. Он решительно подчеркнул, что Москва плотно работает с партнерами по вопросам истребления оружия массового уничтожения, чтобы «избавить мир от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».