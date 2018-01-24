Турция обвинила США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов в Сирии

Анкара, 24 января. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара ожидает от Вашингтона полного прекращения поддержки сирийских сил YPG (сил самообороны курдов) и PYD (курдской партии «Демократический союз»), а не обещаний, которые не выполняются.

«Ранее США обещали, что PYD и YPG покинут позиции в сирийском Манбидже, — сказал Калын в эфире телеканала CNN Trk.Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них».

Как отметил Калын, турецкая сторона ожидает от Вашингтона, что тот полностью прекратит оказывать поддержку PYD и YPG.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома заявил, что данные, которые власти Турции предоставляют по операции в сирийском Африне, являются противоречивыми.

Напомним, в минувшую субботу Генштаб Турции объявил о начале военной операции под названием «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.