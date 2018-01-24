Госдума предложила ввести туристические льготы для молодежи, путешествующей по России

Москва, 24 января. Для молодежи, путешествующей по России, могут появиться туристические льготу. Соответствующее предложение выдвинула депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова. Инициатива уже получила поддержку Минкульта.

По мнению Кувшиновой, молодежный туризм должен стать приоритетным направлением отрасли. Для этого депутат предлагает выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт для молодых людей.

«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны», — сообщила депутат RT, отметив целесообразность создания маршрутов для исторического, спортивного и познавательного молодежного туризма.

Необходимость выделения молодежного туризма в особую категорию отметила также директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Ольга Ярилова.

«В России огромное количество молодых туристов, студентов, которые должны знать свою страну, путешествовать, но мы понимаем, что их доходы ограничены. Молодёжный туризм — это в первую очередь социальный туризм, который должен осуществляться при поддержке государства», — подчеркнула она.

По мнению Яриловой, в настоящее время необходимо достичь такой цены турпродукта, которую молодые люди смогут заплатить. В целом, по ее словам, субсидия может составить до 50% от стоимости билета.

Законопроект в Госдуме планируют разработать в течение весенней сессии.

Напомним, ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о росте внутреннего туризма в стране. По его данным, в 2017 году в пределах России отдыхали 56,5 миллионов граждан. В свою очередь глава государства не раз отмечал, что при грамотном подходе туристическая отрасль может стать одной из наиболее эффективных для российской экономики.