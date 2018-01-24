Сирия: боевики нарушили режим перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 24 января. Военное ведомство России сообщило о трех случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Алеппо (1) и Латакия (2). Турецкая мониторинговая группа за минувшие сутки не зафиксировала фактов стрельбы в сирийских зонах деэскалации. Общая ситуация в районах снижения напряженности расценивается как стабильная.

По сообщению наблюдателей режим прекращения огня нарушался боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.