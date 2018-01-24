Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США Курт Волкер выразили обеспокоенность тем, что Россия якобы не выполняет минские договоренности, а также потребовали от Москвы дать согласие на размещение миротворцев в Донбассе, в том числе на российско-украинской границе.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а потому действие минских соглашений на нее не распространяется. Также российские власти настаивают на том, что миротворцы должны присутствовать только на линии разграничения, и решить вопрос размещения миссии можно только посредством прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.