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Общество
Военно-историческая реконструкция пройдет в Воронеже
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Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

    Россия предложила ООН создать новую международную структуру для расследования химатак в Сирии. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Африне. Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс.
    10:57 24 Января 2018
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    Россия предложила ООН создать новую международную структуру для расследования химатак в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

    О подготовке соответствующего проекта резолюции Совбеза ООН сообщил постпред России Василий Небензя. Российская сторона настаивает на поездке экспертов ОЗХО в Сирию для ознакомления с образцами изъятых у боевиков отравляющих веществ. Россию поддержали Франция, КНР и Казахстан, а вот США высказались резко против. Небензя отметил: то, что российскую резолюцию отвергают прямо «с порога», говорит о многом. В частности, о том, что Вашингтону не нужен независимый профессиональный механизм расследования химатак в Сирии.
     

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Африне

    Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

    Телефонный разговор состоялся между лидерами двух стран. Эрдоган подчеркнул, что операция «Оливковая ветвь» направлена на обеспечение безопасности Турции, а также важна для восстановления политического единства и поддержания суверенитета Сирии. Президент Турции подчеркнул, что высоко ценит совместную работу с Россией в регионе.
     

    Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

    Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

    Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США Курт Волкер выразили обеспокоенность тем, что Россия якобы не выполняет минские договоренности, а также потребовали от Москвы дать согласие на размещение миротворцев в Донбассе, в том числе на российско-украинской границе.
    Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а потому действие минских соглашений на нее не распространяется. Также российские власти настаивают на том, что миротворцы должны присутствовать только на линии разграничения, и решить вопрос размещения миссии можно только посредством прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.
     

    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

    Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

    Российский фильм поборется за престижную кинопремию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ему составят «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, чилийская «Фантастическая женщина», венгерская картина «О теле и душе» и ливанский фильм «Оскорбление».

     

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