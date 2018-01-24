Видеодайджест новостей, утро 24 января 2018 года

Россия предложила ООН создать новую международную структуру для расследования химатак в Сирии
О подготовке соответствующего проекта резолюции Совбеза ООН сообщил постпред России Василий Небензя. Российская сторона настаивает
на поездке экспертов ОЗХО в Сирию для ознакомления с образцами изъятых у боевиков отравляющих веществ. Россию поддержали Франция, КНР и Казахстан, а вот США высказались резко против. Небензя отметил: то, что российскую резолюцию отвергают прямо «с порога», говорит о многом. В частности, о том, что Вашингтону не нужен независимый профессиональный механизм расследования химатак в Сирии.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Африне
Телефонный разговор состоялся
между лидерами двух стран. Эрдоган подчеркнул, что операция «Оливковая ветвь» направлена на обеспечение безопасности Турции, а также важна для восстановления политического единства и поддержания суверенитета Сирии. Президент Турции подчеркнул, что высоко ценит совместную работу с Россией в регионе.
Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США Курт Волкер выразили обеспокоенность
тем, что Россия якобы не выполняет минские договоренности, а также потребовали от Москвы дать согласие на размещение миротворцев в Донбассе, в том числе на российско-украинской границе.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а потому действие минских соглашений на нее не распространяется. Также российские власти настаивают на том, что миротворцы должны присутствовать только на линии разграничения, и решить вопрос размещения миссии можно только посредством прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»
Российский фильм поборется
за престижную кинопремию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ему составят «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, чилийская «Фантастическая женщина», венгерская картина «О теле и душе» и ливанский фильм «Оскорбление».