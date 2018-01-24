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Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам
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    Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам

    10:53  24 Января 2018
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    Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам

    Москва, 24 января. Истребитель пятого поколения Су-57, который оснащен новейшим высокоточным вооружением, приступил к полетам. Вооружение находится как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске военного лайнера. Об этом в среду сообщил руководитель корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

    Отмечается, что тестовые испытания пусков и ключевые работы по тестированию авиационных средств поражения стартуют в ближайшем будущем, передает ТАСС.

    Напомним, в начале этого месяца Объединенная авиастроительная корпорация приступила к тестовым испытаниям десятого опытного образца истребителя пятого поколения Су-57.

    Стартовый полет Су-57 провел 29 января 2010 года. Планируется, что воздушное судно сможет развивать скорость до 2,6 тыс. километров в час, а дальность полета составит порядка 4,3 тыс. км.

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новейшим оружием приступил к полетам

    В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что более 3 тысяч единиц новейшего вооружения поступило в этом году в Вооруженные силы РФ в рамках выполнения гособоронзаказа. Он также подчеркнул, что такие меры позволили к концу 2017 года довести объем современного оружия и техники в российской армии до 60%.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #армия #су-57
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