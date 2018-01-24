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Россия
СМИ сообщили о подготовке митингов в поддержку Путина
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    СМИ сообщили о подготовке митингов в поддержку Путина

    11:11  24 Января 2018
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    СМИ сообщили о подготовке митингов в поддержку Путина

    Москва, 24 января. В рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами 2018 года избирательный штаб Владимира Путина может провести несколько патриотических митингов, приуроченных к годовщине победы в Сталинградской битве. Как заявили источники СМИ, митинги планируется провести «за страну, за единство».

    Предполагается, что митинги пройдут 3 февраля в Москве и еще нескольких крупных российских городах. Как заявил собеседник РБК, дата была выбрана, поскольку «именно на следующий день после победы в Сталинградской битве об этом было сообщено миру».

    СМИ сообщили о подготовке митингов в поддержку Путина

    Пока что неясно, где будут проходить предполагаемые митинги, официально о них заявлено не было. Представитель избирательного штаба президента Путина Андрей Кондрашов заявил, что все мероприятия «находятся на стадии разработки». Неизвестно также, собирается ли принять в этих митингах участие глава государства.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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