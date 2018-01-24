СМИ сообщили о подготовке митингов в поддержку Путина

Москва, 24 января. В рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами 2018 года избирательный штаб Владимира Путина может провести несколько патриотических митингов, приуроченных к годовщине победы в Сталинградской битве. Как заявили источники СМИ, митинги планируется провести «за страну, за единство».

Предполагается, что митинги пройдут 3 февраля в Москве и еще нескольких крупных российских городах. Как заявил собеседник РБК, дата была выбрана, поскольку «именно на следующий день после победы в Сталинградской битве об этом было сообщено миру».

Пока что неясно, где будут проходить предполагаемые митинги, официально о них заявлено не было. Представитель избирательного штаба президента Путина Андрей Кондрашов заявил, что все мероприятия «находятся на стадии разработки». Неизвестно также, собирается ли принять в этих митингах участие глава государства.