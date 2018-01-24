Курды SDF заявили, что в Африне на их стороне не сражаются боевики ИГИЛ

Африн, 24 января. Командование «Сирийских демократических сил» опровергло информацию о присутствии в Африне боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1.

Пресс-служба курдского альянса «Сирийские демократические силы» опубликовала заявление, опровергающее информацию о том, что на стороне SDF в кантоне Африн против армии Турции и ССА сражаются боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Накануне ряд сирийских источников сообщил о крайних мерах, предпринятых представителями курдской «Партии Демократического союза». Отмечается, что на свободу из тюрем Африна были выпущены все боевики «Халифата», которые согласились сражаться на стороне SDF.

Эти данные ранее подтвердил бывший спикер курдского альянса Талал Сило, который бежал из Сирии в Турцию. Сило заявил, что проамериканские «Сирийские демократические силы» регулярно сотрудничали с «Исламским государством».

Сообщается, что нападение Турции на Африн было вызвано провокацией со стороны США, которые намеревались создать на севере Сирии «силы пограничной безопасности», ядром новой группировки должны были стать курдские формирования. По мнению Анкары к альянсу могли присоединиться остатки «Халифата», после многократных предупреждений Турция начала военную операцию против курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.