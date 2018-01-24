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Общество
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Политика
В Совфеде ответили ПАСЕ на обвинения России в «военной поддержке Донбасса»
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    В Совфеде ответили ПАСЕ на обвинения России в «военной поддержке Донбасса»

    11:25  24 Января 2018
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    В Совфеде ответили ПАСЕ на обвинения России в «военной поддержке Донбасса»

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о «гуманитарных последствиях войны» на территории Украины. Она призывает Россию остановить «финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донецком и Луганском регионах». Текст новой резолюции был опубликован на сайте ассамблеи. В Совете Федерации отреагировали на обвинения, отметив, что ПАСЕ заводит ситуацию в тупик. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Перестать признавать паспорта и документы, в том числе судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областей», — говорится в тексте документа.

    Ответ Совета Федерации

    Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН резолюцию ПАСЕ.

    «Это продолжение политики двойных стандартов. Потому, что ситуация на Украине с точки зрения международного права трактуется нами как внутренний конфликт. Из этого исходят и минские соглашения. И, собственно, другого никакого варианта нет. Была попытка втянуть Россию как сторону этого конфликта. Принимая такие резолюции, ПАСЕ заводит данную ситуацию (попытку урегулирования украинского кризиса — прим. ФАН) в тупик.

    Мы утверждаем, что никаких войск, никакой военной поддержки Россия не оказывает. Мы оказываем реальную гуманитарную, экономическую помощь. Мы действительно сотрудничаем с руководством непризнанных республик, потому что несем моральную ответственность за социальное благополучие тех людей, которые там живут. Они брошены киевской властью. Поэтому резолюция ПАСЕ — абсолютное искажение истины и международного права», — пояснил Морозов.

    Олег Морозов

    Как сообщает «Газета.ru», ПАСЕ в новой резолюции призывает все воюющие стороны открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области. Кроме того, в тексте резолюции подчеркивается необходимость проявлять уважение к гражданскому характеру инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #донбасс #украина #пасе #морозов #совет федерации
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