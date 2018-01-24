Выборы президента России: участки в Подмосковье оснастят электронными урнами

Москва, 24 января. На выборах президента России в марте 2018 года электронными урнами в Московской области будут оборудованы проблемные и многолюдные избирательные участки, сообщила в среду глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

По ее словам, окончательное решение о распределении комплексов подсчета избирательных бюллетеней в настоящее время не принято, однако основной задачей региональной избирательной комиссии является закрытие ими точек, где раньше были нарушения, а также участков, на которых будут голосовать более двух тысяч граждан.

«Планируем так пока распределять. Пока решение о распределении КОИБов не принято, мы такие основания будем вкладывать в наше решение», — цитирует Коновалову РИА Новости.

При этом, как отметила глава Мособлизбиркома, на принцип распределения электронных урн отмена открепительных удостоверений не повлияет.

Ранее, как сообщало URA.RU, стало известно, что в целях обеспечения «чистоты» выборов в Пермский край поставят 116 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. В понедельник его избирательный штаб закончил сбор подписей граждан в поддержку Путина. Было собрано свыше 1,6 миллиона подписей.