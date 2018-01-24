Выборы президента: движение «Команда Путина» и студенты готовят «Кубок лидера»

Москва, 24 января. Всероссийская серия студенческих игр «Кубок лидера» начинается с четверга, 25 января, в российских регионах. Об этом говорится на сайте движения «Команда Путина» (Putin Team) в поддержку действующего президента России Владимира Путина.

Сообщается, что игры приурочены ко Дню российского студенчества и пройдут по трем основным дисциплинам: спорт, киберспорт и творческие баттлы.

Отмечается, что студенческие штабы каждого региона РФ сами выбирают формат проведения «Кубка лидера». Самые масштабные турниры пройдут в российской столице, Петербурге, Волгограде, Саратове, Ярославле, Новосибирске и других городах.

Финальные поединки турнира «Кубка лидера» по киберфутболу пройдут с 8 по 11 февраля в Москве.

Напомним, в начале ноября 2017 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку лидера государства.

Российский форвард отметил, что всегда поддерживал Путина.

«Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много», — подчеркнул он.

В декабре 2017 года Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах-2018.

Владимир Путин. Биография