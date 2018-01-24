Рябков: США используют сирийскую тематику для продолжения политики сдерживания РФ

Москва, 24 января. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты используют сирийскую тематику для продолжения политики сдерживания России. По его словам, бездоказательные обвинения Вашингтона обречены на неудачу.

Так, комментируя последние заявления американской стороны о том, что РФ может быть причастна к инциденту с химоружием в Восточной Гуте, Рябков отметил, что это объясняется одной мыслью: «США, не интересует, что на эту тему думает Россия, правы только мы, другого взгляда на происходящее в Сирии, как и в целом, наверное, на мир быть не может, а те, кто считает для себя возможным высказывать альтернативные точки зрения, заслуживают порицания», передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН выразил мнение, что эпизод с предполагаемой химатакой в Сирии «очень удачно подверстан» к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.