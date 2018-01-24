Сирия: в Анкаре сообщили об уничтожении восьми боевиков РПК в Африне

Анкара, 24 января. Турецкая армия в рамках военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне «ликвидировала восемь террористов». Об этом передает в среду телеканал «Хабер тюрк», ссылаясь на военный источник в Генштабе ВС Турции.

Согласно данным источника, «террористы были уничтожены при попытке атаки» на позиции турецких военных.

В минувший вторник руководство Генштаба ВС Турции заявило о ликвидации 260 «террористов» в сирийском Африне.

Турецкие власти 20 января объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов.

По предварительным данным, в ходе операции турецкая авиация поразила более 170 целей в Африне.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ход военной операции Анкары в сирийском Африне. В ходе беседы Путин и Эрдоган подчеркнули важность разрешения конфликта на северо-западе Сирии.

Напомним, подготовка к атаке на курдов на севере САР стартовала после провокации США, которые заявили о возможности формирования в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов, а Анкара категорически против этого, поскольку турецкие власти считают сирийских курдов союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».