Путин поздравил трех ветеранов из Липецкой области с 90-летием

Липецк, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо трем ветеранам Великой Отечественной войны, которые накануне отметили 90-й день рождения.

Так, поздравления и самые добрые пожелания получили труженицы тыла из Елецкого района Липецкой области Анна Алексеевна Скворцова, Зинаида Васильевна Морева и обладатель почетного знака «За заслуги перед Лебедянским районом» Иван Хрипченко.

С юбилеем липецких долгожителей также поздравили представители местной власти, а глава администрации Липецкой области Олег Королев вручил именинниками подарки и цветы, сообщает «Липецкая газета».

Накануне Владимир Путин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, жительницу Калининграда Нину Петровну Демешеву. 18 января глава российского государства посетил Санкт-Петербург, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.