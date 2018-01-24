Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США

Москва, 24 января. Во время избирательной кампании телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала в США. Российский журналист Владимир Соловьев такому незакономерному шагу удивился, предположив, что Собчак отправилась на встречу с избирателями.

Об этом накануне Соловьев написал в своем Twitter, сообщает «Инфореактор».

«Собчак в разгар избирательной кампании укатила в Вашингтон… Встреча с избирателями?» — написал он.

Собчак в разгар избирательной кампании собирается в Вашингтон …встреча с избирателями? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 23, 2018

Напомним, ранее URA.RU передавало, что в феврале Ксения Собчак намерена выступить с лекциями о России в американском Центре стратегических и международных исследований. По некоторым данным, она также может принять участие в завтраке с президентом США Дональдом Трампом. Россияне такие планы Собчак оценили негативно, посоветовав ей не возвращаться в РФ до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая осенью о намерении участвовать в выборах в качестве «кандидата против всех», выдвигается от партии «Гражданская инициатива». В настоящее время она лидирует в предвыборных антирейтингах: голосовать за Собчак россияне не готовы.

Действующий президент РФ Владимир Путин также участвует в выборах. На них он идет как самовыдвиженец. В понедельник избирательный штаб Путина закончил сбор подписей в поддержку российского лидера. Было собрано более 1,6 миллиона подписей.