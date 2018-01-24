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Россия
Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США
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    Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США

    9:44  24 Января 2018
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    Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США

    Москва, 24 января. Во время избирательной кампании телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак уехала в США. Российский журналист Владимир Соловьев такому незакономерному шагу удивился, предположив, что Собчак отправилась на встречу с избирателями.

    Об этом накануне Соловьев написал в своем Twitter, сообщает «Инфореактор».

    «Собчак в разгар избирательной кампании укатила в Вашингтон… Встреча с избирателями?» — написал он.

    Напомним, ранее URA.RU передавало, что в феврале Ксения Собчак намерена выступить с лекциями о России в американском Центре стратегических и международных исследований. По некоторым данным, она также может принять участие в завтраке с президентом США Дональдом Трампом. Россияне такие планы Собчак оценили негативно, посоветовав ей не возвращаться в РФ до выборов.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая осенью о намерении участвовать в выборах в качестве «кандидата против всех», выдвигается от партии «Гражданская инициатива». В настоящее время она лидирует в предвыборных антирейтингах: голосовать за Собчак россияне не готовы.

    Встреча с избирателями: Соловьев прокомментировал поездку Собчак в США

    Действующий президент РФ Владимир Путин также участвует в выборах. На них он идет как самовыдвиженец. В понедельник избирательный штаб Путина закончил сбор подписей в поддержку российского лидера. Было собрано более 1,6 миллиона подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #собчак #соловьев #выборы-2018
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