Сирия сегодня: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне, ЛАГ обеспокоена операцией Турции

Сирия, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию на территории Африна. Лига арабских государств (ЛАГ) обеспокоена военной операцией Турции в Африне. Российская Федерация предложила создать механизм ООН по расследованию химических атак в Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обсудили Африн

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом военную операцию Турции в Африне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Госдеп США призвал Турцию к деэскалации в САР.

«Мы полностью понимаем обеспокоенность Турции касаемо различных террористических организаций. Мы понимаем их обеспокоенность относительно Рабочей партии Курдистана. Мы находимся в контакте с турецким правительством о том, как ответить на эту обеспокоенность, но также пытаемся восстановить стабильность и призываем их к деэскалации», — заявила представитель Государственного департамента Соединенных Штатов.

Обеспокоенность ЛАГ

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт выразил озабоченность военной операцией Турции в Африне.

«Генеральный секретарь с тревогой следит за оперативной ситуацией на севере Сирии, в частности, в районе Африна, где в настоящее время проводят операцию турецкие вооруженные силы», — заявил арабский дипломат. Он отметил, что иностранное военное вмешательство ведет лишь к усложнению урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Турции 20 января начал военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне. Турция считает курдские отряды террористическими группировками. Совместно с турецкими военными действуют боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА).

В свою очередь официальный Дамаск решительно осудил военную операцию Турции в Африне. Москва призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Страсти в ООН

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) прошел очередной раунд жарких дискуссий по проблеме применения химического оружия на территории САР. Россия предложила создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием таких преступлений.