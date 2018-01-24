Российских педагогов обучат финансовой грамотности

Москва, 24 января. Российских учителей начали знакомить с основами финансовой грамотности. Подготовкой педагогов занялись 500 тьюторов, обученные специалистами из Минобрнауки и Банка России.

Полученными знаниями учителя поделятся со своими учениками: в скором времени прикладная экономика должна стать одним из предметов школьной и вузовской программы в России.

Методисты из школ и департаментов образования, выступающие в роли тьюторов, прошли обучение в Академии повышения квалификации и профподготовки работников образования при Минобрнауки. После выпуска из Академии они направились в регионы готовить учителей, сообщил советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Центробанка Василий Зуев.

«В обучении тьюторов задействованы представители учебных центров, аккредитованных Банком России для проведения обучения и аттестации специалистов финансового рынка», — приводят его слова «Известия».

По словам Зуева, подготовка тьюторов продолжится и дальше. В настоящее время рассматриваются возможности организации подобных курсов в регионах как на очной, так и на заочной основе.

Подготовка тьюторов проходит в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности российских граждан, которую президент РФ Владимир Путин поручил разработать ЦБ и Ассоциации российских банков еще в 2006 году. В прошлом году уроки по финграмотности уже начались в 500 школах России.

Напомним, как сообщало URA.RU, в декабре в целях повышения финансовой грамотности молодежи «Сбербанк» запустил специальный чат-бот в социальной сети «ВКонтакте».