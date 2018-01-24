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Общество
Российских педагогов обучат финансовой грамотности
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    Российских педагогов обучат финансовой грамотности

    9:12  24 Января 2018
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    Российских педагогов обучат финансовой грамотности

    Москва, 24 января. Российских учителей начали знакомить с основами финансовой грамотности. Подготовкой педагогов занялись 500 тьюторов, обученные специалистами из Минобрнауки и Банка России.

    Полученными знаниями учителя поделятся со своими учениками: в скором времени прикладная экономика должна стать одним из предметов школьной и вузовской программы в России.

    Методисты из школ и департаментов образования, выступающие в роли тьюторов, прошли обучение в Академии повышения квалификации и профподготовки работников образования при Минобрнауки. После выпуска из Академии они направились в регионы готовить учителей, сообщил советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Центробанка Василий Зуев.

    «В обучении тьюторов задействованы представители учебных центров, аккредитованных Банком России для проведения обучения и аттестации специалистов финансового рынка», — приводят его слова «Известия».

    Российских педагогов обучат финансовой грамотности

    По словам Зуева, подготовка тьюторов продолжится и дальше. В настоящее время рассматриваются возможности организации подобных курсов в регионах как на очной, так и на заочной основе.

    Подготовка тьюторов проходит в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности российских граждан, которую президент РФ Владимир Путин поручил разработать ЦБ и Ассоциации российских банков еще в 2006 году. В прошлом году уроки по финграмотности уже начались в 500 школах России.

    Напомним, как сообщало URA.RU, в декабре в целях повышения финансовой грамотности молодежи «Сбербанк» запустил специальный чат-бот в социальной сети «ВКонтакте».

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #образование #минобрнауки рф #финансовая грамотность
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