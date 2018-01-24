«Палата № 6»: эксперт отреагировал на решение МОК по российским спортсменам

Москва, 24 января. Знаменитые российские спортсмены Виктор Ан, Сергей Устюгов и Антон Шипулин, скорее всего, не смогут выступить на южнокорейских Играх-2018 в Пхенчхане. Об этом в минувший вторник сообщил Олимпийский комитет России (ОКР).

После решения о допуске атлетов из РФ к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов рабочая группа с декабря занималась формированием списка российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в Южной Корее. Впрочем, специальных приглашений от Международного олимпийского комитета не дождалась и уже вряд ли дождется значительная часть россиян, среди которых оказались именитые атлеты.

Шансы обжаловать решение комиссии у спортсменов почти нулевые.

Также стало известно, что МОК не включил в список спортсменов, приглашенных на зимние ОИ-2018, пятерых российских хоккеистов. Среди тех, кто пропустит Игры — Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова, России просто пытаются навредить, пишут «Известия».

«То, что происходит с хоккеем — полный бред. Такое чувство, что люди, которые принимают эти решения, — из «палаты № 6», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что МОК запретил проносить на трибуны Олимпиады-2018 флаг России.