Сирия: российские военные доставили подарки детям города Хомс

Москва, 24 января. Российские военные доставили подарки в детские учреждения беднейших районов сирийского города Хомс. Так, военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон передали детям детского сада «Коус Казах» собранные юнармейцами в России школьные принадлежности, игрушки и сладости.

После войны в Хомсе осталось всего два государственных детских сада. «Коус Казах» находится в районе Эз-Захра, где проживают беженцы.

«Самое главное — теперь в Хомсе безопасно, — сообщила директор школы имени Имада Ид-Дина Юсефа в районе Аль-Мухаджирин Тагрид Али. — За это большое спасибо российским военным и сирийской армии», передает РИА Новости.

Напомним, ранее Центр доставил более двух тонн продовольствия в населенный пункт Расм-Эль-Хермель провинции Алеппо, а также питьевую воду в населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор.