Выборы-2018: директор Оренбургского драмтеатра стал доверенным лицом Путина

Москва, 24 января. Директор Оренбургского драмтеатра Павел Церемпилов стал вторым доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах-2018.

Как доверенное лицо Путина руководитель Драматического театра имени Максима Горького получит специальное удостоверение. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.

ЦИК на данный момент зарегистрировала уже 154 общественных деятеля, которые вошли в список доверенных лиц. Ранее ЦИК зарегистрировал начальника Оренбургского президентского кадетского училища Татьяну Машковскую в качестве доверенного лица Путина в Оренбургской области.

Накануне стало известно, что встреча доверенных лиц главы российского государства Путина, который в марте 2018 года примет участие в президентских выборах, состоится 29 и 30 января.

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