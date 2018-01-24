Иностранцам, подозреваемым в финансировании терроризма, запретят въезд в Россию

Москва, 24 января. В ближайшее время Госдума намерена принять законопроект о запрете на въезд в Россию для иностранных граждан, чьи банковские счета были заморожены в связи с подозрениями в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма. Авторами законопроекта стали депутаты от «Единой России».

Рассмотрение законопроекта в парламенте назначено на начало февраля. В настоящее время запрет на въезд в Россию может действовать в отношении пяти категорий людей, в том числе тех, кто является участником государственных или негосударственных организаций, деятельность которых на территории РФ была признана нежелательной. Однако пока что нет закона, который бы действовал «по подозрению».

Как отметили опрошенные газетой «Известия» эксперты, въезд в Россию для иностранцев могут начать блокировать автоматически после получения уведомлений о блокировании средств в связи с подозрениями. Для иностранцев при этом будет очень трудно оспорить запрет на въезд — придется из-за рубежа отдельно оспаривать запреты на пересечение границы и на блокирование средств.

Напомним, как сообщало Ura.ru, ранее президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов обеспечить дополнительные меры безопасности на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.