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Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
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    Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

    9:00  24 Января 2018
    134

    Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

    Москва, 24 января. Кабинет министров России выделит 14,5 млрд рублей на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина о повышении оплаты труда отдельным категориям бюджетников. Об этом говорится на сайте правительства России.

    Согласно документу, правительство страны выделит дотации в размере 14,5 млрд рублей на финансовое обеспечение в текущем году повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений.

    Денежные средства направят на образовательную сферу в размере — 7,2 миллиарда рублей, научную — 3,4 миллиарда рублей, для работников здравоохранения — 3,4 миллиарда рублей, и культуры — 500 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке документа.

    Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

    Напомним, майские указы — перечень поручений Владимира Путина, изложенных в 2012 году сразу после вступления в должность главы государства.

    В программе Путина содержались параметры, на которые экономика России обязана выйти на протяжении его президентского срока. Среди прочего содержались указы о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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