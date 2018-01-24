Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Москва, 24 января. Кабинет министров России выделит 14,5 млрд рублей на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина о повышении оплаты труда отдельным категориям бюджетников. Об этом говорится на сайте правительства России.

Согласно документу, правительство страны выделит дотации в размере 14,5 млрд рублей на финансовое обеспечение в текущем году повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений.

Денежные средства направят на образовательную сферу в размере — 7,2 миллиарда рублей, научную — 3,4 миллиарда рублей, для работников здравоохранения — 3,4 миллиарда рублей, и культуры — 500 миллионов рублей, говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, майские указы — перечень поручений Владимира Путина, изложенных в 2012 году сразу после вступления в должность главы государства.

В программе Путина содержались параметры, на которые экономика России обязана выйти на протяжении его президентского срока. Среди прочего содержались указы о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году.

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