В Европарламенте впервые рассказали об экономическом потенциале Крыма

Брюссель, 24 января. Накануне в Европарламенте впервые был представлен экономический потенциал Крыма и инвестиционные возможности Ялтинского международного экономического форума. Европейские чиновники отметили необходимость отмены антироссийских санкций.

В рамках конференции «Европейский союз и регионы России», посвященной неэффективности действующих с 2014 года санкций против Москвы, в Европарламенте прозвучало обращение главы Крыма Сергея Аксенова и сопредседателя организационного комитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

Несмотря на то, что из-за санкционного режима Аксенов не смог присутствовать на конференции лично, он отметил, что конференция стала новым шагом к международному признанию полуострова как неотъемлемой части России, пишут «Известия». Аксенов подчеркнул, что пригласил европейских парламентариев и общественных деятелей посетить республику.

«Надеюсь, что европейские политики будут еще чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма», — сказал он.

В свою очередь Назаров также отметил, что европейским чиновникам стоит самостоятельно посетить Крым, а не руководствоваться слухами, добавив, что ЯМЭФ является идеальной площадкой для налаживания конструктивного диалога между государствами, а укрепление деловых и торговых связей между ЕС и России ускорит отмену антироссийских санкций.

Европейские чиновники также заметили, что санкции против Москвы создают много проблем для предпринимателей из ЕС, и за снятие санкций выступают многие жители Евросоюза.

«Санкции должны быть немедленно отменены. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет посмотреть на ситуацию иными глазами и положительно скажется на сближении России и ЕС», — сообщил председатель регионального совета североитальянской области Венето Роберто Чиамбетти.

Депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек, организовавший конференцию, отметил, что в ходе мероприятия многие европейские политики продемонстрировали готовность бороться за налаживание отношений с Россией, несмотря на давление сверху.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако Украина и ряд западных стран результатов народного волеизъявления до сих пор не признают.

Ранее в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на политические и экономические санкции, Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами.