Хельсинки, 24 января. В настоящее время отношения между Россией и Финляндией хорошие и в Хельсинки уверены, что после президентских выборов в 2018 году отношения не переменятся. В связи с этим, по словам главы МИД Финляндии Тимо Сойни, многие финны не поддерживают вступление в НАТО или создание «единой европейской армии».

«Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением», — подчеркнул Сойни в интервью газете El Pais.

Он подчеркнул, что «то, что происходит в России — важно», однако соседняя Финляндия не намерена менять свою политику и будет поддерживать курс на сотрудничество с РФ. Пресловутой «российской агрессии» в Хельсинки не боятся, хотя и признают, что Финляндии пришлось заплатить свою цену из-за ответа РФ на санкции Евросоюза.

Отметим, в интервью для документального фильма «Валаам» президент России Владимир Путин назвал Финляндию «добрым другом» для России, напомним, что финский народ позволил сохранить исторические реликвии и ценности при разгроме Валаамского монастыря.