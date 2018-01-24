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Общество
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Политика
Глава МИД Финляндии заявил, что «не боится России»
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    Глава МИД Финляндии заявил, что «не боится России»

    8:51  24 Января 2018
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    Глава МИД Финляндии заявил, что «не боится России»

    Хельсинки, 24 января. В настоящее время отношения между Россией и Финляндией хорошие и в Хельсинки уверены, что после президентских выборов в 2018 году отношения не переменятся. В связи с этим, по словам главы МИД Финляндии Тимо Сойни, многие финны не поддерживают вступление в НАТО или создание «единой европейской армии».

    «Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением», — подчеркнул Сойни в интервью газете El Pais.

    Он подчеркнул, что «то, что происходит в России — важно», однако соседняя Финляндия не намерена менять свою политику и будет поддерживать курс на сотрудничество с РФ. Пресловутой «российской агрессии» в Хельсинки не боятся, хотя и признают, что Финляндии пришлось заплатить свою цену из-за ответа РФ на санкции Евросоюза.

    Глава МИД Финляндии заявил, что «не боится России»

    Отметим, в интервью для документального фильма «Валаам» президент России Владимир Путин назвал Финляндию «добрым другом» для России, напомним, что финский народ позволил сохранить исторические реликвии и ценности при разгроме Валаамского монастыря.

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    Автор: Валентин Меликов
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