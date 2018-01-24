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Россия
Выборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина
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    Выборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина

    8:11  24 Января 2018
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    Выборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина

    Москва, 24 января. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что уверена в победе на выборах президента РФ действующего главы государства и кандидата Владимира Путина.

    В интервью изданию «Комсомольская правда» Собчак, которая также в качестве кандидата участвует в выборах и выдвигается от партии «Гражданская инициатива», подчеркнула, что уверена в победе Путина и не собирается скрывать это от своих избирателей.

    «Я своим избирателям врать не буду. Понятно, что на этих выборах выиграет Путин», — ответила она на вопрос журналистов о том, как голосовать за кандидата, который признает свое поражение.

    Собчак отметила, что для нее выборы являются в первую очередь возможностью на всю страну говорить «о проблемах, которые по-настоящему заботят людей». Телеведущая также отметила, что с большой благодарностью относится к Путину за то, что он поддерживал ее отца – первого главу Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, и голосовала за действующего российского лидера, когда он выдвигался на свой первый президентский срок.

    Выборы президента РФ: Собчак заявила, что уверена в победе Путина

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей избирателей в его поддержку. Их было собрано более 1,6 миллиона. Ранее «Известия» сообщали, что презентация предвыборной программы Владимира Путина запланирована на конец января.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #собчак #выборы-2018 #выборы президента
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