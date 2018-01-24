Кандидат в президенты Финляндии записал видеообращение к Путину

Хельсинки, 24 января. Депутат Европарламента и кандидат в президенты Финляндии на предстоящих в 2018 году выборах Нильс Турвальдс записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину на русском языке.

В своем видеообращении Турвальдс заявил, что «Россия остается важным для Финляндии соседом», и он не сомневается в том, что сотрудничество между Финляндией и РФ продолжится, несмотря на политические разногласия. Сам Турвальдс хотел бы в будущем лично встретиться с Путиным и побеседовать с ним о взаимоотношениях между РФ и Финляндией.

Основными препятствиями в отношениях между странами кандидат в президенты назвал «войну на востоке Украины» и «существующую проблему Крыма».

Отметим, первый тур президентских выборов 2018 года в Финляндии назначен на 28 января. В случае необходимости за ним может последовать второй тур в феврале.

Ura.ru ранее писало, что действующий президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Владимир Путин «удивил» его словами о том, что Россия заинтересована в сильном Евросоюзе — Ниинисте считал, что Москва заинтересована в развале Евросоюза.